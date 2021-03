A pochi giorni dal lancio i nuovi pancake della Mulino Bianco sono già diventati una mania. Scaffali dei supermercati presi d’assalto, schiere di palati curiosi che fremono per assaggiarli ma lamentano sul web una scarsa reperibilità nei punti vendita. In attesa di capire se questo prodotto — lanciato il 16 febbraio in corrispondenza del Pancake Day — diventerà una classica icona dei golosi, o solo un cibo da collezione, i prezzi salgono alle stelle su Amazon ed eBay dove una confezione (che contiene 8 porzioni per un totale di 280 g) può costare anche 19,99 euro: contro un prezzo consigliato di 2,49 euro. Veri e propri casi di bagarinaggio per una linea che pare già «troppo» richiesta rispetto alla disponibilità. Le piattaforme social del brand di Barilla confermano questa impressione. E la curiosità sale. Sulla pagina Instagram le domande tipo nei commenti sono: «Dove posso trovarli?», «sono già in commercio?». A un utente «disperato» che invoca una risposta l’account Mulino Bianco scrive così: «I gestori dei punti vendita locali — in base alle loro scelte commerciali — acquistano in modo diverso ad ogni ordine e, per questo, non disponiamo di un elenco dettagliato per ogni singolo punto vendita. Ti consigliamo di chiedere direttamente al tuo rivenditore di fiducia, affinché si rifornisca dei prodotti che desideri acquistare». corriere.it