Pan di Stelle Gocciole e Ringo diventano gelati, accordo Algida Barilla

Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo, conosciuti dai più golosi e non solo come biscotti, ora diventano gelati. Pan di Stelle, per esempio, il biscotto a 11 stelline, diventa un cono, mentre la versione ice cream dei prodotti targati Mulino Bianco (che per la prima volta entra nel mondo del gelati) sarà composta da due biscotti che racchiudono un cremoso gelato al centro. Questo grazie a un accordo strategico siglato tra i due marchi del made in Italy Algida e Barilla, che lanceranno nelle prossime settimane i nuovi prodotti sul mercato con l’intento di dar vita a una nuova era del gelato italiano di qualità. E nei prossimi mesi, arriveranno anche Gocciole e Togo.

I nuovi gelati sono prodotti in territorio italiano, nello stabilimento Algida di Caivano (Napoli), uno tra i più grandi a livello internazionale, in grado di realizzare ogni giorno oltre 5 milioni di prodotti di ogni tipologia – dal cono alle coppette, al gelato stick – grazie a 17 linee e complessivamente oltre 300 diverse referenze destinate al mercato italiano, europeo, americano e australiano. Le materie prime sono rigorosamente di alta qualità e made in Italy, dal latte fresco alle nocciole, uova da galline allevate a terra e il cacao sostenibile, proveniente da filiere certificate. Lo stabilimento, conosciuto principalmente per il suo ruolo storico nella produzione del gelato, è noto anche per la sua attenzione all’impatto ambientale: è stato il primo, infatti, ad aver introdotto la vaschetta di gelato compostabile e riciclabile Carte d’Or; acquista il 100% di energia da fonte green, sta sviluppando un progetto di generazione di biogas e, grazie ad un circolo virtuoso di produzione, ogni scarto viene riciclato, non mandando alcun rifiuto in discarica.

Le nuove ricette targate Pan di Stelle sono due. La prima è il gelato biscotto: composto da due basi al cacao e nocciole che racchiude un cremoso gelato alla panna e latte fresco italiano con tanti pezzetti di biscotto. La seconda, una novità esclusiva, è cono: per la prima volta è stato inserito il gusto Pan di Stelle come topping, dal gusto tradizionale ma perfetto per essere consumato a -18 gradi. Panna con pezzetti di biscotto, l’esperienza passa poi per il cuore al cacao e nocciole e infine arriva al cono, una croccante cialda al cacao, aromatizzata alle nocciole.

Mulino Bianco, dal 1975 specializzata nella prima colazione degli italiani, si apre per la prima volta al mondo dei gelati portando con sé i Baiocchi. La nuova versione ice cream presenta due biscotti che racchiudono un cremoso gelato al cacao e nocciole ed estende, così, a nuovi formati il gusto di uno dei prodotti più riconoscibili della casa Mulino Bianco.

La scommessa per Ringo è stata rinnovare un prodotto esistente e di successo. Ed ecco che nasce Ringo Biscotto Gelato in ben due varianti, alla vaniglia e al cacao: è un prodotto che non solo ricrea il sapore dei biscotti a cui si ispira, ma presenta anche un importante lavoro sui pack per renderli ancora più sostenibili: da una confezione in plastica si è passati ad una con il 75% di carta riciclata e completamente riciclabile.

Per Barilla l’intesa con Algida consente di assicurare una consistente stagionalità estiva ai propri marchi di successo del settore biscotti e snack dove è leader di mercato, potendo capitalizzare sui propri brand amati e iconici. «Siamo molto orgogliosi di presentare questi nuovi prodotti – ha commentato Julia Schwoerer, vice presidente Marketing di Mulino Bianco e Pan Di Stelle -. Abbiamo sempre guardato con interesse al mondo dei gelati: in casa Barilla abbiamo brand molto amati dei quali, negli anni, i nostri consumatori ci hanno chiesto spesso anche il formato gelato. Oggi siamo soddisfatti di poter contare su un partner come Algida, che rappresenta l’eccellenza in questo settore, certi che grazie alla sua expertise, i nostri prodotti possano essere fruiti in un diverso formato, ideale per la stagione estiva, mantenendone intatta l’essenza». corriere.it