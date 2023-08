Pagano 60 euro due caffè e due bottigliette d’acqua, ecco il conto salato

L’ultima segnalazione arriva da due lettori romani in vacanza in Sardegna. Sabato sera, intorno alle 20, sedersi al tavolino del bar Portico all’Hotel Cervo e ordinare due caffè con due bottigliette d’acqua gli è costato 60 euro. Qualcuno potrebbe non sorprendersi, vista la location da cartolina, e va detto che insieme ai caffè sono arrivate anche due coppe di cioccolatini (come si vede nella foto che ci è stata inviata dai turisti romani). Ma 3o euro per un caffè rimane una cifra decisamente oltre ogni pessimistica previsione. Così i due clienti hanno chiesto spiegazioni sulla cifra da pagare. «La giustificazione dei gestori – raccontano – è stata che non si tratta di un semplice caffè ma una esperienza. La realtà è però un caffè con acqua e 2 biscotti». E la questione del caro-scontrino non sembra migliorare pur allontanandosi dalle spiagge e dalle mete più gettonate dei vacanzieri. Secondo Giustitalia anche la sosta per un ristoro nelle aree di servizio in autostrada svuota le tasche degli italiani più del dovuto. «Due romani di ritorno a Roma da una breve vacanza a Celico, vicino Cosenza, si sono fermati martedì 8 agosto pomeriggio presso l’Autogrill di Teano per mettere qualcosa sotto i denti dopo ore di viaggio in auto. Hanno preso al bancone due focacce alla mortadella ed una bottiglietta d’acqua e si sono visti arrivare un conto alla cassa di ben 18,20 euro (8,10 euro a panino + 2 euro per una bottiglia d’acqua)», riferisce l’associazione che ha deciso di segnalare la vicenda al Garante per la sorveglianza sui prezzi. corriere.it