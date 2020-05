Esonero totale pagamento tassa occupazione suolo pubblico inserito nel decreto del governo.

“L’art.181 del Decreto Rilancio ( D.L. 35) prevede l’esonero dal pagamento della COSAP per il periodo 1 Maggio/31 Ottobre per le attività di ristorazione e di somministrazione bevande danneggiate dall’emergenza da COVID-19 – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Ovviamente anche il Comune di Frosinone che si era fermato al solo 50% dell’abbattimento della tassa, si è o si dovrà di conseguenza adeguare alla importante e benefica iniziativa del Governo. Il suddetto importante provvedimento rientrava nel decalogo di proposte, per una buona gestione delle fasi post COVID-19, che il PD di Frosinone aveva suggerito alla Giunta Ottaviani e sostenuto successivamente con forza tramite i propri referenti Regionali e di Governo. Ai Comuni andrà dunque, il relativo ristoro finanziario da parte del Governo per la corrispondente minore entrata della COSAP non versata dai commercianti per le attività indicate”.

Redazione Digital