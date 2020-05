Questa mattina la Giunta regionale ha approvato un ulteriore stanziamento di 13 milioni di euro per il sostegno alla locazione, portando quindi a 56 milioni di euro l’investimento complessivo per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto. In particolare, le risorse sono state recuperate dal fondo per la morosità incolpevole e permetteranno di soddisfare le migliaia di richieste pervenute finora. Oltre 200 Comuni del Lazio, che hanno inviato il fabbisogno specifico, nei prossimi giorni riceveranno integralmente il contributo richiesto, mentre agli altri Comuni che hanno mandato solo l’elenco delle domande verranno assegnate le risorse in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti disponibili.

“Con il provvedimento di oggi aggiungiamo altri 13 milioni al Sostegno all’affitto – ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Abbiamo voluto aumentare le risorse per fare fronte alle richieste e per dare un segnale chiaro a tutte le cittadine e i cittadini del Lazio che in questo particolare momento di emergenza si trovano in difficoltà. Interveniamo concretamente affinché nessuno si senta lasciato indietro”.

“L’Amministrazione Zingaretti ha stanziato notevoli contributi per sostenere le persone nel pagamento dell’affitto, soprattutto in questa fase di criticità economica legata anche all’emergenza da Covid-19 ha aggiunto l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani – Con questo nuovo stanziamento sarà possibile soddisfare tutte le domande arrivate, ma è fondamentale che anche i Comuni accelerino le procedure per consentire ai cittadini di ricevere subito l’aiuto di cui hanno bisogno”.

Redazione Digital