Pagamenti alle imprese e ai fornitori, Lazio prima regione d’Italia

“La Regione Lazio prima in Italia per quanto concerne il pagamento alle imprese e ai fornitori – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Lo certifica la Corte dei Conti, che attesta lo straordinario risultato dell’Ente che, grazie alla guida del Presidente Zingaretti, è passata dal rischio default con il pagamento alle imprese a oltre mille giorni, ad eccellere nella tempestività di saldare il dovuto ai creditori. Pagare con trentasei giorni di anticipo rappresenta un risultato ottenuto grazie al taglio degli sprechi e ad una programmazione efficiente. Ora le aziende sanno di poter contare su un partner serio e affidabile come la Regione Lazio”.

Redazione Digital