“Paga o pubblico le tue foto hot”, in Ciociaria lei lo denuncia

La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria una cinquantenne residente a Napoli. L’indagine che ha portato all’individuazione della donna è scaturita nei giorni scorsi, quando la vittima si è presentata presso il commissariato di P.S. di Sora per denunciare continui tentativi di estorsione. La parte offesa era finita nel mirino di ricatti provenienti da un’utenza telefonica estera: nell’occasione il mittente minacciava di diffondere immagini private capaci di comprometterne gravemente la reputazione. Sopraffatta dal timore della divulgazione dei contenuti, la denunciante aveva già effettuato un versamento di denaro. I tempestivi accertamenti investigativi e bancari avviati dagli agenti del locale commissariato di P.S. hanno permesso di tracciare il flusso finanziario, individuando l’intestataria del conto corrente su cui era stata accreditata la somma e completando così l’identificazione della presunta responsabile, che dovrà rispondere del reato di estorsione.

Redazione Digital