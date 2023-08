Paga 12mila euro per trasformarsi in un cane, “Fin da bambino volevo diventare animale”

Immaginatevi di camminare tranquillamente per strada quando incontrate un cane, un Border Collie, un po’ più alto e grande del solito. Niente di strano, fino a quando questo Lassie extra large alza la zampa e vi fa «ciao, ciao». La scena è successa davvero in Giappone, ripresa dalle telecamere della rete tedesca Rtl e postata sul canale YouTube nipponico «Voglio essere un animale». Perché il cane in realtà è un uomo, si fa chiamare Toco e come ha raccontato al Daily Mail, ha speso oltre 12 mila euro (due milioni di yen) per trasformarsi in un animale. Il travestimento è davvero realistico. Il pelo, le zampe, perfino la coda sembrano vere guardando le immagini della camminata di Toco. Il costume è stato realizzato su misura dall’azienda Zeppet, che lavora con l’industria cinematografica. Sul sito si legge che Toco ha sempre avuto questa fantasia di diventare un animale «fin da bambino». «Per dare vita a questa fantasia, ho ordinato un costume con la forma di un vero cane, un Collie per la precisione». Una volta ricevuto il travestimento, Toco ha iniziato a documentare la sua trasformazione aprendo il canale YouTube, in cui si vedono dal settembre 2022 ad oggi le prove casalinghe dei vari movimenti canini. Il canale oggi conta oltre 30mila iscritti, che sotto ogni contenuto esortano Toco a continuare in questa sua bizzarra avventura. Il travestimento è davvero realistico. Il pelo, le zampe, perfino la coda sembrano vere guardando le immagini della camminata di Toco. Il costume è stato realizzato su misura dall’azienda Zeppet, che lavora con l’industria cinematografica. Sul sito si legge che Toco ha sempre avuto questa fantasia di diventare un animale «fin da bambino». «Per dare vita a questa fantasia, ho ordinato un costume con la forma di un vero cane, un Collie per la precisione». Una volta ricevuto il travestimento, Toco ha iniziato a documentare la sua trasformazione aprendo il canale YouTube, in cui si vedono dal settembre 2022 ad oggi le prove casalinghe dei vari movimenti canini. Il canale oggi conta oltre 30mila iscritti, che sotto ogni contenuto esortano Toco a continuare in questa sua bizzarra avventura. corriere.it