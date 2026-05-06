Padre in ospedale il figlio usa le sue carte di credito, in Ciociaria fermato

La Polizia di Stato ha denunciato un 33enne. Nei confronti dell’uomo, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora hanno ricostruito un grave quadro indiziario relativo al reato di indebito utilizzo carte di credito. Nello specifico, il genitore, mentre era ricoverato presso una struttura sanitaria fuori regione, riceveva una serie di messaggi relativi ad autorizzazioni per acquisti online, per i quali non dava autorizzazione. Nonostante la precauzione a non far procedere le transazioni, i pagamenti erano andati comunque a buon fine, oltre 3000 euro, e pertanto la vittima si vedeva costretta a bloccare la carta di credito. Successivamente, si appurava che dietro questa attività illecita operava il figlio, per il quale scattava la denuncia.

Redazione Digital