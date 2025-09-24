Padre dice “cicciona” alla figlia di 10 anni, condannato

Definire ripetutamente un figlio con epiteti denigratori, anche se non sfociano in veri e propri insulti, può costituire reato di maltrattamenti in famiglia. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che nella sentenza emessa il 15 settembre scorso ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Venezia a un padre accusato di aver umiliato verbalmente la figlia undicenne. Secondo quanto riportato nelle motivazioni della sentenza, l’uomo si sarebbe rivolto alla bambina con espressioni gravemente offensive, tra cui: «Cicciona, fai schifo! Susciti repulsione in me e in chi ti guarda». Frasi che, pur se inserite in un contesto familiare, sono state ritenute dai giudici lesive della dignità della minore, con effetti devastanti sulla sua personalità in formazione. «Parole come “cicciona”, “brutto”, “nano”, “secca” possono provocare gravi conseguenze psicologiche, soprattutto se rivolte da un genitore a un figlio in età evolutiva», si legge nel dispositivo della sentenza. E proprio il legame genitoriale ha avuto un ruolo determinante nella decisione dei giudici: «I giudizi paterni hanno un peso particolare quando si rivolgono a una figlia nel pieno dello sviluppo identitario», ha sottolineato la Suprema Corte, respingendo le tesi difensive dell’imputato. L’uomo, infatti, si era giustificato sostenendo di aver visto la figlia soltanto in tre fine settimana, tra gennaio e luglio 2020, a causa di impegni lavorativi e delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. Ma secondo i giudici, le sue condotte avevano comunque una «frequenza reiterata» e costituivano un quadro di «disprezzo sistematico» verso la minore. Le dichiarazioni della madre – che ha parlato di incontri vissuti dalla bambina come “occasioni per perpetuare comportamenti svilenti e maltrattanti” – e quelle della sorella dell’imputato e dei servizi sociali, hanno contribuito a delineare un quadro allarmante. Il 28 luglio 2020, l’uomo è arrivato addirittura ad aggredire fisicamente la figlia, con la motivazione – stando agli atti – di «ragioni legate all’igiene alimentare». corriere.it