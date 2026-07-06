Padel, Italia secondo posto al mondo Lazio prima regione

Per il FIP Research & Data Analysis Department, il centro studi ufficiale della Federazione Internazionale Padel (FIP), sorto per mappare l’espansione globale della disciplina, l’Italia nel 2025 è al secondo posto al mondo per diffusione di questo sport: oltre 5 milioni di appassionati, tra interessati e praticanti (più del 60% sono uomini), con 5.321 campi affiliati FITP di cui 2.231 al nord, 1.591 al centro e 1.499 nel sud e nelle isole e quasi 240.000 tesserati FITP. Se si guarda alla distribuzione territoriale di questa passione nella penisola, il Lazio primeggia con 2.014 rettangoli da gioco (il 20% di tutta Italia). Segue la Lombardia (circa 1.400) e la Sicilia (circa 820). Come strumento per un “padel sicuro” nasce la nuova norma UNI 12023:2026 “Campi da padel”. Grazie all’impegno del Gruppo di Lavoro 20 “Padel” che opera all’interno della UNI/CT 020 “Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi”, la nuova norma stabilisce i requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova dei campi da padel. Decisiva la sinergia tra UNI (Ente italiano di Normazione) e la Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha espresso come coordinatrice l’ingegnera Silvia Torrani. A livello pratico, la UNI 12023 fornisce i criteri di progettazione, costruzione e gestione dei campi da padel, oltre alle indicazioni relative alle prove e ai controlli. In particolare, si fa riferimento ai requisiti di funzionalità e di sicurezza della struttura, della superficie di gioco e della pavimentazione di supporto. Vengono presi in esame anche gli elementi di protezione, illuminazione e acustica, oltre alle emissioni nocive e contenuti pericolosi, alle buone pratiche di installazione e manutenzione, agli spazi per il pubblico (tribune, spalti) e ai metodi di prova di gioco . “Con la pubblicazione della UNI 12023:2026 – spiega Elena Mocchio, Responsabile Innovazione e Standardizzazione UNI – abbiamo messo a disposizione del settore sportivo un primo riferimento tecnico chiaro e condiviso per la progettazione, la costruzione e gestione di queste infrastrutture sportive. Fondamentale -puntualizza la Mocchio- è stata la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel – FITP che ha coordinato il gruppo, e ci ha consentito di valorizzare l’esperienza maturata con i loro regolamenti e di sviluppare un documento tecnico capace di rispondere alle reali necessità del settore. Forti di questo traguardo, ci confronteremo presto con la stesura di una futura norma Padel in fase di sviluppo a livello internazionale, la ISO 25808 Sports facilities — Padel courts — Safety requirements and testing and inspection methods, alla quale contribuiremo per portare l’esperienza e competenza maturata grazie ai lavori nazionali”.