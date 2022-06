Padel in Ciociaria, Buschini inaugura due nuovi campi da gioco

“Grazie alla collaborazione tra Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale la Regione Lazio, DiSCO LAZIO e Comune di Cassino oggi abbiamo inaugurato un altro tassello di quello che sta diventando un moderno campus universitario – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – A Cassino, infatti, difronte la casa dello studente, da oggi 2 nuovi campi da Padel hanno arricchito il centro sportivo. L’università di Cassino sta crescendo nella sua proposta formativa e nelle strutture a disposizione degli studenti. Per noi è uno dei principali investimenti per far ripartire il nostro territorio”.

Redazione Digital