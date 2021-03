Pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, solidarietà in Ciociaria.

“Sono stati distribuiti tra lunedì e martedì, i pacchi alimentari derivati dalla raccolta effettuata presso il Supermercato Punto Fresco di Via Trieste a Sora, ed organizzato dal Gruppo Sora 2.0. A beneficiarne, sono state le famiglie sorane in difficoltà economica, alle quali il gruppo sorano, capitanato da Mollicone Roberto, continua a prestare sostegno. Con questa iniziativa, spiega proprio Mollicone, abbiamo portato un aiuto concreto alle famiglie dei nostri concittadini che, per vari motivi, stanno attraversando un momento di seria difficoltà. Anche questa volta, prosegue Mollicone, il supporto dei cittadini che hanno contribuito a questa iniziativa è stato importante, e il loro contributo ci ha permesso di aiutare tante persone. A loro va il nostro sentito ringraziamento, per aver reso possibile tutto questo”. Lo comunica Gruppo Sora 2.0

Redazione Digital