di Ilaria Passeri

È caccia al nome per il litorale di Ostia. Così è stato deciso, in sede di consiglio municipale, lo scorso mese di settembre. Una svolta epocale per il X Municipio di Roma Capitale che, pur senza mutare volto, assumerà formalmente una nuova identità.

Dopo l’istruttoria svoltasi in consiglio, è stato lanciato un sondaggio, tramite i social network, per chiedere ai cittadini del litorale di scegliere tra queste cinque alternative: Roma mediterranea, Roma Mare, Roma Marittima, Lido di Roma, Roma Litorale. Le preferenze potranno pervenire a destinazione fino al 13 gennaio 2021, data ultima per scegliere la nuova denominazione.

La notizia sta circolando velocemente sul web, e non sta mancando di suscitare critiche, battute ironiche e sarcasmo tra gli utenti della rete.

C’è chi, mosso da evidente spirito campanilistico, si oppone a questo “battesimo” perché non vuole acquisire il nome “Roma”, e chi accusa i consiglieri del X Municipio di “pensare a frivolezze”, invece di occuparsi di “problemi seri”.

Insomma, tra frecciatine e rivendicazioni identitarie, si sta creando una vera e propria bagarre sulla questione.

Noi, in attesa del risultato, non possiamo che dire: Che vinca il migliore!