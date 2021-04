“Giungono forti preoccupazioni circa la paventata chiusura del SPDC – Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale di Sora.Di fatto, da qualche giorno sono stati bloccati i ricoveri – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Da lunedì prossimo andrà in day hospital, ma solo dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 14, e i degenti saranno trasferiti a Cassino.Se tutto ciò sarà confermato, ci troveremo difronte alla ennesima, ingiustificata ed ingiustificabile, penalizzazione dell’offerta sanitaria sul territorio della provincia di Frosinone.L’SPDC di Sora, infatti, svolge un ruolo fondamentale, nella cura delle persone con disagio psichico, ed è impensabile averne bloccato i ricoveri, per di più con il trasferimento dei degenti presso l’ospedale di Cassino, con conseguente grave disagio per utenti e familiari. L’emergenza Covid sta dimostrando, inequivocabilmente, quanto sia fondamentale ed importante, avere una adeguata e strutturata assistenza sanitaria di territorio.Invece, in provincia di Frosinone, grazie a politiche sanitarie regionali totalmente dissennate, grazie all’accordo PD-M5S, si pensa a depotenziare le strutture che funzionano, come lo SPDC di Sora.E non è certo la prima volta che il Reparto Psichiatria del S.S. Trinità si ritrova ad essere oggetto di penalizzazioni, che inevitabilmente ricadono sugli utenti.Per questi motivi, ho scritto al direttore della ASL di Frosinone D’Alessandro ed a Zingaretti, chiedendo di conoscere le cause che hanno determinato l’interruzione dei ricoveri ed il contestuale trasferimento dei degenti in altra struttura fuori Sora e quando il reparto sarà di nuovo pienamente e regolarmente funzionante, per una corretta ed adeguata assistenza”.

Redazione Digital