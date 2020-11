Ospedale Frosinone, anziano distrutto dorme in ginocchio in attesa di un letto. Nei giorni scorsi pasti consumati sugli scatoloni, oggi la foto di Marco Lothar che raffigura l’anziano degente fa il giro del web. I nosocomi sono al collasso, sebbene gli sforzi dell’azienda sanitaria e del personale ospedaliero, queste sono le condizioni in cui versa il pronto soccorso. Non colpisce soltanto Frosinone questa pressione ma gran parte dei capoluoghi italiani.

Redazione Frosinone