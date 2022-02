Ospedale apre ai medici immigrati, “Abolire il numero chiuso alla facoltà di Medicina”

“Ha fatto discutere la notizia uscita qualche giorno fa, del bando indetto dall’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma aperto anche ai medici immigrati – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – La carenza di camici bianchi nel Lazio è sotto gli occhi di tutti. Perché non pensare di togliere il numero chiuso dalla facoltà di Medicina delle università? Perché non adeguare, quindi l’accesso a questa facoltà, alle reali esigenze delle corsie? Mi rivolgo a Zingaretti e, in particolare, all’assessore regionale alla Sanità D’Amato: è necessaria una programmazione accurata, che tenga conto anche dei pensionamenti dei medici che operano nella nostra Regione. La penuria di camici bianchi si può arginare eliminando il numero chiuso dalle facoltà di Medicina, una scelta che premierebbe merito e capacità, e che tamponerebbe l’emergenza”.

Redazione Digital