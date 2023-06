Orrore, uccide una poliziotta nell’androne del palazzo poi viene trovato morto

Una poliziotta di 58 anni, Paola Romano, in servizio alla Camera dei Deputati, è stata uccisa a Roma con tre colpi di pistola nella mattinata di venerdì 1 giugno nell’androne del palazzo in cui viveva, al civico 30 di via Rosario Nicolò a Casal Monastero. In un’auto di un parcheggio vicino al luogo dell’agguato, in via Costantino Mortati, è stato poi trovato morto un uomo, con ogni probabilità il suo assassino che era fuggito dopo aver aperto il fuoco. Per l’agente, nonostante i soccorsi di un’ambulanza dell’Ares 118, non c’è stato nulla da fare. Ignoto il movente dell’omicidio sul quale ora indagano gli agenti della squadra mobile della Capitale. Rilievi in corso nel luogo dove è caduta la poliziotta. Non si esclude che prima dell’omicidio ci sia stata una lite con l’uomo che ha poi aperto il fuoco. corriere.it