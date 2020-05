L’uomo trovato morto in un carrello della spesa, nei pressi di un supermercato di Ceccano (FR), è Marcello Pizza, cinquantenne di Vallecorsa (FR). Disoccupato e con dei precedenti per droga, il cadavere è stato identificato in queste ore. Sulle dinamiche indagano i Carabinieri di Frosinone.

Redazione Digital