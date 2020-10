Sara Battisti

“Quanto accaduto all’operaio Astral originario di Atina, accoltellato mentre svolgeva il suo lavoro, è un atto vile e frutto di una tensione diffusa tra la cittadinanza che è dovere delle istituzioni sedare e riassorbire – ha affermato il consigliere regionale PD, Sara Battisti – La Regione Lazio per tramite di Astral, che ringrazio, ha immediatamente aperto il cantiere lavorando anche nel weekend per ripristinare la strada regionale della Vandra, compromessa a seguito di una frana. Astral Spa insieme alla ditta di manutenzione ha garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, è venuta incontro anche ad esigenze di alcuni esercizi commerciali della zona, lavora incessantemente per poter entro due settimane ripristinare la circolazione. È inaccettabile che si possano verificare questi fatti, inaccettabile che si rischi la vita sul proprio posto di lavoro. Spero che gli amministratori tutti ricreino un clima di serenità e collaborazione. Il mio personale augurio di pronta guarigione all’operaio e il ringraziamento ad Astral, soprattutto al Presidente Antonio Mallamo, per il lavoro che si sta portando avanti”.

Redazione Digital