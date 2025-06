Oro e bellezza di Napoli, boom di turisti tutti vogliono visitare Partenope

I vecchi dei Quartieri Spagnoli lo dicono sfoggiando sorrisi: «Prima qui non veniva nessuno. Guardate ora quanta gente c’è». Davanti ai bassi passano gruppi, famiglie, coppie. Tutto il Centro storico di Napoli brilla nei reel, le sfogliatelle hanno un hashtag di centinaia di migliaia di condivisioni, i murales dominano i feed, e ogni panorama è scenario per story, talmente perfetto che sembra studiato a tavolino per colpire dritto al cuore.

Non è un caso se ogni angolo della città sia diventata meta di art director e fotografi di fama internazionale che vogliono il Made in Naples sulle pagine patinate delle riviste di moda. E non è un caso nemmeno che le compagnie aeree amplino il proprio network su Capodichino, le crociere facciano tappa alla Stazione marittima, band e cantanti vogliano esibirsi in piazza del Plebiscito o allo stadio Maradona. No, non è un caso. È il frutto di un cambiamento radicale che inizia a diventare visibile anche a chi accorreva qui solo per fatti di cronaca o volesse narrare la città di Partenope declinandola soltanto in nero. ilmattino.it