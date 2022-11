Orient Express «La Dolce Vita», 6 itinerari diversi ecco come prenotare 

Una crociera di lusso su rotaie. È l’Orient Express «La Dolce Vita», che dal 6 dicembre aprirà il sistema di prenotazione prioritaria per i prossimi viaggi (dal 2024) che porterà i suoi passeggeri da Nord a Sud dell’Italia lungo 6 itinerari esclusivi scelti per creare nuove esperienze di viaggio: delle Alpi alle spiagge del Sud, dalle bellezze di Venezia a Roma o Palermo per oltre 16.000 km di linee ferroviarie (di cui 7.000 non elettrificate ), alla scoperta dei luoghi storici del Paese con percorsi che vanno anche al di fuori dai tradizionali sentieri. Oltre alle destinazioni italiane, il viaggio prevedrà anche nuovi itinerari speciali che raggiungeranno destinazioni internazionali. Sempre a partire dal 2024, è attesa anche l’apertura dei primi hotel Orient Express: La Minerva a Roma e Palazzo Donà Giovannelli a Venezia, che ospiteranno i viaggiatori Orient Express La Dolce Vita. L’apertura delle prenotazioni sarà annunciata ufficialmente all’ILTM il salone internazionale del turismo e dei viaggi di lusso a Cannes che si terrà dal 5 all’8 dicembre 2022. Il progetto, ideato da Arsenale Spa, società attiva nell’hospitality di eccellenza, grazie al supporto del gruppo Accor (che detiene il marchio Orient Express) e alla partnership con Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato – e Fondazione FS Italiane, punta a rievocare il fascino artistico e cinematografico degli anni del boom economico sottolineato anche dal nome «la Dolce vita». Il design realizzato da Dimorestudio, vuole coniugare lo stile di vita italiano con lo spirito del viaggio contemporaneo. Saranno 12 cabine Deluxe, 18 suite, 1 suite «La Dolce Vita» e un ristorante, a celebrare, con il loro arredamento, l’arte e l’artigianato, il design e la creatività tipici degli anni Sessanta e Settanta. I passeggeri potranno Grazie alla collaborazione con i migliori chef e sommelier internazionali, i viaggiatori potranno godere di un servizio a cinque stelle, assaporando le eccellenze del Made in Italy, mentre alla stazione di Roma Ostiense ci sarà l’Orient Express Lounge che accoglierà i passeggeri fornendo consigli e indicazioni di viaggio. Costo base di un biglietto? Duemila euro a persona per notte in una cabina Deluxe, differenziati in base all’itinerario, alla tipologia di cabina e alla data di partenza che i “viaggiatori prioritari” sceglieranno nel momento in cui saranno contattati dall’ufficio prenotazioni. Per entrare nella lista dei “viaggiatori prioritari” è necessario versare un deposito di 500 euro che verranno scalatati una volta confermata la prenotazione finale. In caso contrario il deposito potrà essere rimborsato in qualsiasi momento. corriere.it