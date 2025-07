Opportunità in Ciociaria, ecco il polo d’eccellenza per la produzione dei farmaci

Questa mattina, presso la Sala Aniene della Regione Lazio, il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, insieme al Sindaco del Comune di Anangni, Daniele Natalia, ha partecipato alla riunione di insediamento della struttura commissariale per il programma di investimento “Fill and Finish Expansion Anagni”, promosso dalla multinazionale farmaceutica Novo Nordisk.

Alla riunione erano presenti anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, in qualità di commissario straordinario di Governo, e numerose altre autorità civili e istituzionali.

Il progetto, che prevede un investimento diretto di oltre 2 miliardi di euro entro il 2029, è stato dichiarato con decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 12 giugno 2025 come “di preminente interesse strategico nazionale”. Si tratta del più grande intervento industriale mai realizzato nel settore farmaceutico nella regione Lazio, destinato a trasformare lo stabilimento di Anagni (ex Catalent) in un polo d’eccellenza per la produzione di farmaci innovativi. Il piano porterà circa 800 nuove assunzioni dirette, oltre a un significativo indotto occupazionale e industriale su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo anche il mondo della formazione, della logistica, della ricerca e delle imprese locali. «La presenza della Provincia di Frosinone oggi – ha affermato il presidente Luca Di Stefano – rappresenta non solo un segno istituzionale, ma anche un segnale politico forte: questo investimento è una svolta per tutto il nostro territorio. Riguarda la città di Anagni, certo, ma porta benefici potenziali a tutta la nostra provincia, sia in termini occupazionali che di sviluppo infrastrutturale e tecnologico». «Il fatto che il Governo italiano abbia riconosciuto l’intervento come “di preminente interesse strategico nazionale” conferma la sua portata epocale e dimostra una visione concreta di crescita e competitività», ha aggiunto Di Stefano. Il presidente ha quindi rivolto un doppio ringraziamento istituzionale: «Ringrazio il ministro Adolfo Urso per l’attenzione concreta riservata alla nostra provincia e per aver sostenuto con decisione questa iniziativa. E un ringraziamento particolare va al presidente Francesco Rocca: la sua nomina a commissario straordinario garantirà la massima efficacia amministrativa, il rispetto dei tempi e una piena sinergia tra istituzioni, mondo produttivo e sistema della formazione». «Come Provincia – ha concluso Di Stefano – continueremo a fare la nostra parte, con spirito di collaborazione e responsabilità. Perché investimenti come questo, se ben gestiti, possono generare lavoro, innovazione e benessere diffuso per l’intera ciociaria».

Redazione Digital