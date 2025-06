Opportunità di lavoro, Team New Zealand assume per l’America’s Cup

L’America’s Cup si avvicina e Team New Zealand è già alla ricerca di lavoratori a Napoli. L’offerta di lavoro è visibile su Linkedin ma vediamola nel dettaglio. La posizione ricercata è quella di un ingegnere meccatronico e la paga base va dai 72 NZ$K/anno – 150 NZ$K/anno, che al cambio vanno dai 35mila ai 78mila euro all’anno, a seconda dall’esperienza. I candidati dovranno avere competenze in Elettrotecnica, Idraulica, Ingegneria meccanica, Meccanica dei sistemi, Meccatronica, Robotica, Sensori. “Il candidato prescelto sarà coinvolto nella specifica, sviluppo, test e gestione di un’ampia gamma di sistemi elettronici e software associati e beneficerà dell’esperienza di un team esistente di ingegneri molto qualificati. Pur essendo un gruppo piccolo con un focus unico, siamo seri riguardo ai sensori e all’elettronica; siamo desiderosi di utilizzare le ultime tecnologie e lavoriamo con standard molto elevati. Collaborerete con gli ingegneri progettisti per comprendere i requisiti di sistema. Ricercare opzioni di sistema e testare nuove apparecchiature. Gestire la configurazione e la calibrazione dei sensori, inclusi celle di carico, IMU, telecamere, sensori di deformazione a fibra ottica, LiDAR. Fornire supporto in acqua, se necessario. Adattarsi secondo le esigenze durante la campagna”. “Capacità di lavorare e comunicare bene in squadra e di lavorare in modo indipendente con minima supervisione. Capacità di lavorare sotto pressione e di lavorare a lungo quando richiesto. Disponibilità a viaggiare all’estero per periodi fino a 4 mesi”. “Lavorare con un gruppo estremamente talentuoso di ingegneri, costruttori navali e tecnici che coprono molte discipline. Lavorare in un team sportivo ad alta intensità e focus dove il lavoro di squadra e l’obiettivo comune di vincere l’America’s Cup offrono un livello di soddisfazione lavorativa ineguagliabile. Trasferimento temporaneo a Napoli, Italia e possibilmente in altre sedi di gara”.

Redazione Digital