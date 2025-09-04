Opportunità di lavoro, quasi 3mila posti in tutta Italia

Sono quasi 100 mila i candidati al maxi-concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per circa 2700 posti in tutta Italia. La selezione riguarda l’area dei funzionari con mansioni giuridico-tributarie e interessa le attività di controllo fiscale e i servizi fiscali. La procedura prevede un’unica prova scritta, le cui modalità saranno comunicate il 9 settembre sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e sul Portale InPA. Con le selezioni da calendarizzare a fine ottobre. Ma chi può partecipare? I candidati devono essere in possesso di una laurea in giurisprudenza o economia e commercio o titolo equipollente per legge; oppure avere una laurea specialistica o magistrale nelle seguenti classi di laurea: Giurisprudenza (22/S) (LMG/01); Scienze dell’economia (64/S) (LM56); Scienze economico-aziendali (84/S) (LM 77) o equiparata. Nel bando si legge che «alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi». Il concorso è finalizzato all’assunzione di 2.700 persone a tempo indeterminato con i posti ripartiti per regioni e sedi territoriali. Secondo quanto anticipato da Italia Oggi sono 97.367 le domande arrivate. Di seguito la ripartizione geografica. La prova verterà su quesiti a scelta multipla su diritto tributario e teoria dell’imposta, diritto civile e commerciale, diritto dell’Unione Europea, diritto amministrativo, contabilità aziendale, diritto fallimentare e della crisi d’impresa ed elementi di diritto penale, in particolare reati contro la pubblica amministrazione e reati tributari. Saranno inoltre valutate le competenze di lingua inglese e l’uso di applicazioni informatiche comuni. Il punteggio massimo è 30 e s’intende superata con il punteggio di 21/30. Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento inPA. corriere.it