Opportunità di lavoro, 15mila posti Lufthansa e Emirates assumono

Il 2025 si conferma un anno di assunzioni per le compagnie aeree. Con Lufthansa che punta a reclutarne 10 mila, mentre Emirates punta a circa 5 mila. Si cerca soprattutto tra gli assistenti di volo, ma anche negli uffici amministrativi. In una nota il gruppo tedesco Lufthansa — che gestisce anche vettori come Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings/Discover, Air Dolomiti e prossimamente Ita Airways — ha comunicato l’intenzione di espandersi tra personale di bordo, di terra, per i processi tecnici e amministrativi. Ad oggi lavorano per la compagnia aerea più di 100 mila persone. Delle 10 mila assunzioni annunciate una metà sarà in Germania, l’altra nelle circa novanta sedi sparse nel mondo: 2.000 posti sono riservati agli assistenti di volo, 800 i piloti, 1.400 per le operazioni di terra, 1.300 sono i tecnici, 1.200 gli amministrativi. Ulteriori posizioni sono previste per le altre società del gruppo, come Austrian Airlines e Eurowings. Lo scorso anno Lufthansa aveva segnato addirittura 13.000 assunzioni, a fronte di 350.000 candidature. Complessivamente sono state 30.000 le assunzioni nell’ultimo triennio.

Emirates ha annunciato gli «open day» in Italia per reclutare nuovo personale di cabina. Queste le prossime tappe:

Roma, 13 gennaio 2025: Grand Hotel Palace Roma, Via Vittorio Veneto, 70

Milano, 21 gennaio 2025: Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli

Napoli, 23 gennaio 2025: Grand Hotel Oriente, Via Armando Diaz, 44

Firenze, 29 gennaio 2025: Hotel NH Firenze, Piazza Vittorio Veneto, 4 corriere.it