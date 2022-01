Open day in Ciociaria, ecco tutti gli indirizzi del Liceo Maccari

“Il Liceo Maccari è la scuola giusta per te!I tre indirizzi, Scienze Umane, Linguistico e Economico Sociale guidano studentesse e studenti in un percorso formativo ampio e profondo. Pe conoscere meglio l’offerta didattica di ciascun indirizzo, il Liceo organizza lezioni dimostrative on line per le studentesse e gli studenti mercoledì 19 gennaio dalle 16 alle 16:30 per il Linguistico, dalle 16:30 alle 17:00 per le Scienze Umane e dalle 17:00 alle 17:30 per l’Economico Sociale.Per prenotarsi, invia una mail all’indirizzo orientamentoliceomaccari@iisturriziani.eu o telefona al numero 3336804618.Per ricevere maggiori informazioni sul Liceo e la sua offerta, i genitori possono incontrare on line i docenti nelle giornate di martedì e venerdì richiedendo un appuntamento all’indirizzo mail orientamentoliceomaccari@iisturriziani.eu o al numero di telefono 3336804618. L’open day dell’istituto è previsto sabato 15 gennaio sul canale YouTube “Liceo Maccari “. In quella giornata dirigente, docenti e alunni accoglieranno studenti e genitori per presentare la scuola è illustrarne l’offerta formativa, ricca di progetti ed attività. Il nostro canale è già attivo ed ospita le testimonianze degli ex studenti, che hanno voluto condividere il loro percorso ed accoglierti virtualmente nella nostra scuola.Ti aspettiamo”. Lo comunica Liceo Maccari Frosinone.

Redazione Frosinone