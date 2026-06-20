Ondata di calore in tutta Italia, ecco il bollino rosso

Il ministero della Salute aggiorna il bollettino: domenica il massimo livello di rischio scatterà anche a Milano, Bolzano e Rieti, che si aggiungono a Bologna, Firenze e Torino. Sale l’allerta per l’ondata di calore. Con l’arrivo della seconda ondata di calore del 2026 aumentano dalle 5 di domani alle 8 di domenica le città contrassegnate con il bollino rosso del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 centri urbani. Il massimo livello di rischio caldo è previsto domenica anche a Bolzano, Milano e Rieti: tutte e tre domani sono in arancione (rischio caldo solo per la popolazione fragile). Peraltro anche le città dove il caldo minaccia solo la salute dei più fragili continuano ad aumentare, passando dalle 7 di domani alle 8 di domenica. Spariscono poi del tutto, il 21 giugno, i bollini verdi: oggi solo a Cagliari, Campobasso e Genova non è previsto nessun rischio caldo per la popolazione e domenica queste tre città saranno, comunque, da bollino giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore). rainews.it