Ondata di caldo africano, si boccheggia fino a 45 gradi in tutta Italia

Un’ondata di caldo «africano» sta per arrivare in Italia. Da venerdì, la colonnina di mercurio potrebbe schizzare i termometri verso l’alto fino a toccare i 45 gradi in Sardegna. «In questo momento, l’anticiclone africano sta mantenendo una posizione leggermente defilata rispetto al nostro Paese, ma nonostante ciò riesce già a proteggere il Sud e parte del Centro — spiegano i meteorologi del portale Ilmeteo.it — con le temperature su questi settori sono calde, anche se ancora senza eccessi». Discorso diverso per il Nord: «Qui si sta facendo ancora sentire un alito nordatlantico assai umido e relativamente più fresco, che mantiene non solo condizioni meteo più incerte, ma anche un contesto climatico meno caldo. Questo sarà sostanzialmente il leitmotiv fino a giovedì 6 luglio, data in cui l’anticiclone africano comincerà a dare segnali di risveglio, riavvicinandosi a Sicilia, Sardegna e al comparto tirrenico del nostro Paese». Secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare, oggi al Nord, saranno «presenti annuvolamenti sparsi, ma difficilmente daranno luogo a fenomeni significativi; in mattinata aumenta la nuvolosità con associate piogge che interesseranno tutte le regioni del nord e che potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale mentre, in serata, ci sarà un parziale rasserenamento nelle aree occidentali ma, continueranno le piogge sulla Lombardia e al Nord-Est». Invece al Sud e in Sicilia il «cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso ma nel corso della giornata si potranno verificare isolati piovaschi e rovesci sul Molise, sulla Puglia garganica e nelle zone interne della Campania». Per quanto riguarda le temperature minime «sono in calo al Nord e sulla Sardegna ma in aumento sulla Puglia centromeridionale, stazionarie sul resto del Paese». Poi tra venerdì e sabato arriverà l’alta pressione africana. «Sposterà il suo cuore pulsante ancor più verso nord, riuscendo a influenzare praticamente tutta l’Italia — continuano gli esperti de Ilmeteo.it — e laddove non si toccheranno valori così elevati, ci penserà l’afa ad esaltare la sensazione di calore, come ad esempio sulla Valle Padana e su gran parte del Centro, soprattutto nelle aree interne». Domenica si boccheggerà in larga parte dell’Italia: «si potranno addirittura superare la soglia dei 40 gradi, con picchi anche di 44/45° in Sardegna». corriere.it