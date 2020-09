In carcere restano Marco e Gabriele Bianchi, 24 e 26 anni e Mario Pincarelli, 21 anni. Il giudice per le indagini preliminari ha invece disposto i domiciliari per Francesco Belleggia, 23 anni.

Il gip ha inoltre convalidato l’arresto per omicidio preterintenzionale in concorso. Oggi l’autopsia sul cadavere che potrebbe rivelare altri particolari e soprattutto il colpo fatale. Questa sera alle 21 si terrà una fiaccolata a Paliano. Domani alle 21,15 invece a Tecchiena di Alatri una veglia di preghiera dedicata a Willy Monteiro Duarte e a Emanuele Morganti.

Redazione Digital