“La famiglia Monteiro ha conferito incarico all’avvocato Domenico Marzi del foro di Frosinone perché eserciti i diritti spettanti alla persona offesa – ha affermato Domenico Alfieri, sindaco di Paliano – L’avvocato Marzi assumendo l’incarico in primo luogo ha indicato ai propri assistiti che si avvarrà di un consulente medico legale perché possa assistere agli accertamenti autoptici. Ringrazio personalmente il presidente Zingaretti per l’impegno della Regione Lazio a pagare le spese legali. Ringrazio il presidente del consiglio regionale Mauro Buschini per l’impegno profuso in prima persona sin dall’inizio della spiacevole e tremenda vicenda”.

Redazione Digital