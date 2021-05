Scaduti i termini della custodia cautelare in carcere. Mario Castagnacci, Paolo Palmisani e Michel Fortuna, condannati a 14 anni di reclusione per l’omicidio di Emanuele Morganti, sono tornati in libertà. In attesa che anche la Corte di Cassazione decida se confermare o meno le decisioni prese dai colleghi nei processi di primo e secondo grado di giudizio.

Nei mesi scorsi ad essere scagionato dall’accusa di omicidio era stato Franco Castagnacci, padre di Mario, assolto nel processo in Corte d’appello.

Redazione Alatri