Olocausto, il documentario girato in Ciociaria in onda su Raidue.

“Questa sera andrà in onda un bellissimo documentario che sarà visibile poi da domani, anche su RaiPlay – ha affermato l’assessore alla cultura del Comune di Cassino Danilo Grossi – ‘Massimiliano Kolbe, il santo di Auschwitz’ è il nome del documentario girato in occasione della Shoah in onda alle 23 su Raidue; Massimiliano Kolbe francescano polacco, internato nel Campo di Concentramento di Auschwitz, chiese ed ottenne di sostituirsi ad un condannato a morte. Ma da questa vicenda, il documentario si è allargato andando ad analizzare la grande storia del popolo polacco durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti una parte importante del documentario è stata girata a Cassino, all’interno del Cimitero Polacco, con una intervista all’Ambasciatrice polacca in Italia Anna Maria Anders, figlia del grande Generale Anders che ha guidato l’esercito polacco alla liberazione di Montecassino. Voglio ringraziare il regista Fabio De Nicola per aver pensato a Cassino e al sacrificio che i nostri fratelli polacchi hanno fatto per farci vivere in libertà. Fabio De Nicola è anche diventato negli ultimi mesi il presidente dell’associazione ‘La Parola che non muore’ che in questi anni grazie al lavoro di Sandro Mariani e Massimo Arcangeli ha realizzato a Cassino il bellissimo Festival Anticontemporaneo che ha valorizzato la nostra città con momenti di grande cultura”.

