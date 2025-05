Olio dei papi in Ciociaria, slow food day ecco tutto il programma

“Ripercorrendo l’antico cammino dell’Olio nelle antiche Terre dei Papi, attraverso la riscoperta della storia dell’olio e la politica agraria dello Stato Pontificio la Dmo Terre dell’olio dei Papi intende valorizzare il territorio e le sue eccellenze attraverso un progetto che racchiude una serie di interventi a sostegno dei luoghi e delle realtà socio economiche e culturali presenti nel territorio – hanno affermato gli organizzatori – Il progetto ha una forte connotazione storica e territoriale che si sviluppa a partire da un importante lavoro di ricerca storiografica grazie alla quale abbiamo individuato i paesi della Provincia di Frosinone e della Provincia di Latina che sono stati i principali attori della grande politica di riforma olearia dello Stato. Il prossimo 17 maggio la Dmo Terre dell’olio dei Papi torna ad Anagni per portare una giornata ricchissima volta a promuovere I prodotti tipici del territorio e alla scoperta delle bellezze della città. La giornata sarà condivisa con Slow Food Ciociaria e Territori del Cesanese Aps che si unisce alla grande festa nazionale dello Slow Food day. Dalle ore 10 infatti in piazza M. D’Azeglio sarà presente il mercato della terra con degustazioni e vendita dei prodotti del paniere della Dmo e di Slow Food Ciociaria e Territori del Cesanese. Per scoprire le bellezze della città e i suoi prodotti sarà possibile partecipare al trekking cittadino accompagnati dalle Indianatrek Naturalist Guide che faranno tappa presso Casale Ioria dove si potranno degustare i vini della cantina. Nel pomeriggio verrà inaugurato il pannello turistico realizzato dall’artista Gianluca Campoli in piazza M.D’Azeglio e presso Palazzo Bacchetti si terrà alle 16 la conferenza di presentazione della Dmo e sarà l’occasione per scoprire la storia della nostra terra, che ha portato alla nascita della Dmo Terre dell’olio dei Papi e i traguardi che questa realtà si pone per il futuro. Per la prima volta verrà presentato al pubblico il sito della Dmo. Sarà un importante momento di confronto con tutti gli attori che sono impegnati nella promozione del territorio e dei prodotti enogastronomici con la partecipazione dell’assessore regionale Giancarlo Righini. Al termine del convegno ci sarà l’esibizione dei ragazzi della Alighieri’s Band dell’IIS Dante Alighieri di Anagni”.

Redazione Digital