Olio dei papi in Ciociaria, 4 giorni di eventi ecco tutto il programma

“Il cammino dell’olio nelle antiche terre dei Papi”, programmata per giugno la manifestazione che coniuga alla tradizione olearia l’arte, la cultura e i monumenti: quattro giorni intensi, da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2022, con appuntamenti volti a valorizzare il territorio sotto tutti i suoi aspetti e far diventare il centro storico un vero e proprio laboratorio creativo, con eventi per tutti i gusti e tutte le età. Il progetto, che vede Boville Ernica Comune capofila ed è stato realizzato con la partecipazione di molti altri Comuni tra le province di Frosinone Latina, fra cui quello di Priverno, ha già visto realizzarsi altre fasi, compresa la creazione del marchio “L’olio dei Papi” e l’accredito presso lo Stato Pontificio.

“Si tratta di un’altra grande opportunità che siamo riusciti a dare al nostro territorio – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e la consigliera delegata al Turismo e al Centro storico, Martina Bocconi, che hanno curato il progetto – per mettere ancora una volta Boville Ernica, Città dell’Olio e socio del Club dei Borghi più belli d’Italia, al centro dell’attenzione a livello regionale e nazionale, sia sotto l’aspetto artistico sia sotto l’aspetto culturale ed economico. Ecco perché invitiamo tutti a partecipare a quelle che saranno quattro meravigliose giornate”.

Giovedì 2 giugno: dalle 10:30 alle 16:30 visite guidate centro storico e antichi frantoi a cura dell’associazione Pro Loco; alle 11 in piazza Sant’Angelo ci sarà la celebrazione della Festa della Repubblica con esibizione del complesso bandistico Aurora; alle 12 al piano terra del Palazzo municipale verrà inaugurata la mostra fotografica a cura del Circolo fotografico di Boville; alle 17 presso il piazzale del Lavatoio comunale si svolgerà la Festa della disabilità con la restituzione all’uso dello storico Lavatoio comunale dopo i lavori di restauro e pulizia delle aree limitrofe.

Venerdì 3 giugno: dalle 10:30 alle 16:30 visite guidate nel centro storico e negli antichi frantoi a cura dell’associazione Pro Loco; dalle 10 alle 14 estemporanea di pittura a cura dei ragazzi del Liceo Bragaglia di Frosinone lungo le vie del centro storico; alle 16:30 spettacolo dei burattini in piazza Sant’Angelo; alle 18 nel chiostro comunale si terrà il convegno storico “L’olio delle antiche terre dei Papi” con presentazione del libro e del video (in caso di maltempo l’evento verrà spostato al museo civico di San Francesco); alle 19 sempre nel chiostro comunale si terrà il concerto “Ad Ennio…”, omaggio ad Ennio Morricone con direzione artistica di Katia Sacchetti.

Sabato 4 giugno: dalle 10:30 alle 16:30 visite guidate centro storico e antichi frantoi a cura dell’associazione Pro Loco e visite ai frantoi del territorio con servizio navetta e degustazione; alle 9:30 trekking tra gli uliveti con merenda tra gli ulivi a cura della Compagnia dei Viandanti; per tutta la giornata sarà presente la fiera prodotti tipici con stand di enogastronomia e mercatino; dalle 15 alle 17 esibizione parapendio, voli in tandem accompagnati da istruttore e gara in centro; alle 16 in piazza Sant’Angelo appuntamento per i più piccoli con lo spettacolo “Il magico Mondo dei Burattini”; alle 17 spettacolo dei Cavalieri Templari di San Paterniano; alle 18 presso il Parco pubblico presentazione di “Paesi e Paesaggi”, il libro di Alfio Borghese; alle 21 sempre presso il parco pubblico “Tu chiamale se vuoi…”, concerto cantautoriale con musica e narrazione, direzione artistica Katia Sacchetti; cena al parco.

Domenica 5 giugno: dalle 10:30 alle 16:30 visite guidate nel centro storico e negli antichi frantoi a cura dell’associazione Pro Loco e visite ai frantoi del territorio con servizio navetta e degustazione; dalle 10 alle 13 mostra di veicoli storici presso il piazzale del Lavatoio a cura del Moto Auto Club Valle del Liri; “Archeo-trekking tra gli uliveti” a cura dell’associazione Legambiente Lamasena con partenza a porta San Nicola e arrivo a Monte di Fico; “In bici a Boville Ernica, alla scoperta dei frantoi nello Stato Pontificio” con partenza a Isola del Liri alle 8:30 e arrivo a Boville Ernica alle 9:45; per tutto il giorno sarà presente la fiera con stand enogastronomici e mercatino; dalle 15 alle 17 esibizione parapendio, voli in tandem accompagnati da istruttore e gara in centro; alle 16:30 presso il parco pubblico “Aromi di Afrodite: crea il tuo olio profumato” laboratorio didattico per bambini (6-11 anni) a cura della cooperativa “Poièo-Servizi per i Beni Culturali”; alle 17:30 presso il museo civico di San Francesco si svolgerà il seminario “Gli oli extravergini di qualità: Conosciam-oli, Preserviam-oli, Valutiam-oli presso il museo civico di San Francesco; alle 18:30 sempre presso il museo civico si svolgerà l’iniziativa “Oil Contest”, gara degli oli extravergini di oliva con iscrizione gratuita.

Redazione Digital