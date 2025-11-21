Offerta di lavoro, “Cerchiamo elettricisti idraulici e muratori”

“Un imprenditore calabrese, come riportato in un articolo de Il Corriere della Sera, ha pubblicato un annuncio sui tram milanesi per reclutare personale tecnico per Save Group: “Cerchiamo elettricisti, idraulici e muratori”. E nonostante offra stipendi medi interessanti, che partono dai 1.800 euro per arrivare anche a 2.700 per i project manager e l’annuncio circoli sui mezzi di trasporto del capoluogo lombardo da diverse settimane, sembra assurdo ma non ha ancora ricevuto nessuna candidatura”. Lo comunicano il presidente di Frosinone Formazione Lavoro Adriano Lampazzi e i membri del cda laura Romano e Samuel Battaglini che evidenziano: “Questa vicenda offre diversi spunti di riflessione. La formazione professionale garantisce un ingresso immediato nel mondo del lavoro. Occorre valorizzare il sapere pratico perché nella nostra società c’è un’effettiva esigenza di personale con competenze del genere. Il lavoro tecnico e specialistico si configura come la via più diretta per accedere al ceto medio-alto del futuro. La carenza di figure tecniche con competenze specifiche ha creato un vuoto che si traduce in un immenso valore per chiunque sia disposto a colmarlo”. “Frosinone Formazione Lavoro che offre preparazione specifica nel settore professionale – concludono Lampazzi, Romano e Battaglini – è la risposta concreta a questo nuovo paradigma sociale e occupazionale. Una risposta che necessita anche di un cambio di mentalità anche da parte del territorio e delle famiglie affinché vedano in questa tipologia di formazione una possibile strada e un futuro concreto per i ragazzi e le ragazze in obbligo formativo: 14-18 anni”.

Redazione Digital