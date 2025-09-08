Occupazione e formazione, esaurite risorse 2024 fondo sociale

“Sono state interamente impegnate le risorse stanziate per il 2024 sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione pari a 30 milioni di euro. È quanto si apprende dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione dei decreti ministeriali e delle relative disposizioni attuative – ha affermato Carlo Martufi, presidente Ordine consulenti del lavoro Frosinone – Finalità delle risorse finanziare lo sgravio contributivo in favore delle aziende ‘collocate nella relativa graduatoria e alle quali il relativo decreto direttoriale di ammissione al beneficio è stato ritualmente notificato’ e che hanno presentato regolare istanza dal 30 novembre 2024 al 10 dicembre 2024. Di conseguenza, precisa il Dicastero di Via Veneto, ‘le istanze non collocate in posizione utile entro il predetto limite di spesa annuo (30 milioni di euro) non sono state evase, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria al determinarsi di eventuali risorse residue'”.

Redazione Digital