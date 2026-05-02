Occupano abitazione in Ciociaria, fermati 3 extracomunitari

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Liri, al termine di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno deferito in stato di libertà tre persone, di 51, 40 e 21 anni, tutte di nazionalità marocchina, per il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. Le indagini, avviate a seguito di denuncia-querela presentata da un cittadino residente nel comune, hanno consentito di accertare che gli indagati, in data 2 marzo u.s., dopo aver divelto la porta d’ingresso, si introducevano all’interno dell’abitazione della persona offesa, occupandola abusivamente L’attività si inserisce nell’ambito delle costanti azioni di controllo del territorio e tutela della proprietà privata disposte dall’Arma dei Carabinieri.

Redazione Digital