Oasis, tragedia al concerto di Wembley giovane muore cadendo dagli spalti

Un uomo di circa 40 anni è morto precipitando dagli spalti di Wimbledon durante il concerto degli Oasis. Lo riporta Sky News che cita fonti investigative ora alla ricerca di testimoni per capire come l’uomo sia caduto nel vuoto durante la penultima data britannica del reunion tour della leggendaria band britannica. «Ho sentito urla e grida, il ragazzo è caduto dalla balconata. Non so come sia potuto succedere», ha raccontato un testimone al «Daily Mail». I paramedici hanno tentato di rianimare l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Gli Oasis sono ora attesi da tre date a Edimburgo per poi spostarsi a Dublino. Quindi voleranno a Toronto. corriere.it