Nutella festeggia 60 anni, boom di vendite in Germania ecco perché si chiama così

La Nutella è una signora e non resiste al vezzo di togliersi qualche anno. Perché è vero che la ricetta ufficiale è del 1964, e che quindi il 20 aprile si celebra il suo anniversario, ma già 13 anni prima, nel 1951, Ferrero aveva creato la SuperCrema, una crema spalmabile a base di gianduiotto. Un po’ più fluida, non aveva la consistenza perfetta della Nutella del ‘64. Che l’anno dopo viene lanciata in Germania, tutt’ora il maggior consumatore, quindi in Francia nel 1966, dove ha un gran successo, e via via nel mondo. Il nome è una versione italianizzata e al femminile di nut, noce in inglese (o, meglio visti gli ingredienti, nocciola, hazelnut, abbreviato) con il suffisso «ella» lei, insomma: la Nutella è voluttuosamente femminile.