Nuovo sportello di ascolto persone violente in Ciociaria, ecco l’inaugurazione

“È stato inaugurato, a Fumone, un nuovo ‘Sportello di ascolto e trattamento per autori di violenze’ grazie alla collaborazione tra l’associazione “Fiorire in inverno” ed il Comune di Fumone. Questo sportello, attraverso l’intervento e la collaborazione di professionisti del settore, si occuperà di promuovere servizi a coloro i quali, nonostante la prescrizione di pene detentive, possano compiere un percorso di effettivo recupero personale e sociale. Soddisfazione espressa dal sindaco di Fumone, Matteo Campoli: “Consentitemi innanzitutto di ringraziare l’associazione ’Fiorire in inverno’ per questa fruttuosa collaborazione. Lo spirito di questa iniziativa è sostanzialmente semplice: nessuno deve mai essere lasciato indietro né lasciato solo.‍ Per questo, attraverso questo sportello e la collaborazione con straordinari professionisti, si lavorare affinché chiunque sia in grado di reintegrarsi nella società e soprattutto sia in grado di dare una svolta alla sua vita. Fumone c’è e farà la sua parte”.

Redazione Digital