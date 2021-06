La direzione del Partito democratico di Alatri, riunitasi per eleggere il nuovo segretario del circolo, si è espressa all’unanimità sul giovane Alessandro Torre. Presenti il Segretario provinciale del Partito democratico, Luca Fantini, il consigliere regionale Mauro Buschini e il candidato sindaco di Alatri, Fabio Di Fabio. “Voglio innanzitutto ringraziare Massiliano Rossi per il lavoro svolto in questi anni – spiega il neo segretario Torre -, ha guidato il Partito in una fase molto delicata. Per me è una grande responsabilità, l’unanimità è un segnale importante e voglio ringraziare tutti per il sostegno. Questa unità del Partito democratico di Alatri dovrà motivarci ulteriormente e vederci impegnati da subito per l’imminente campagna elettorale: coinvolgeremo dal basso i nostri iscritti con campagne tematiche e tavoli di lavoro per una nostra proposta di città. Già nella prossima settimana organizzeremo riunionI nelle varie zone del territorio per costruire il programma elettorale con i cittadini, nei prossimi giorni spiegheremo nel dettaglio questa iniziativa. Con me in campo c’è una nuova generazione che ha voglia di impegnarsi, sono convinto – conclude – che rappresenteremo il valore aggiunto alla candidatura di Fabio Di Fabio e alla nuova coalizione larga è aperta che andremo a costruire per contrastare le destre, il vero avversario di questo appuntamento elettorale”.

Redazione Digital