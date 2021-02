“La luna del colosso” è il romanzo dello scrittore ciociaro Giorgio Fabrizi. Edito Pav Edizioni, il libro racconta la storia di Ruth e Mira.

“Su una piccola luna in orbita attorno a un pianeta giallo e arido vive una sconfinata colonia di uomini nata intorno a un monumento alto centinaia di metri, soprannominato il Colosso – ha affermato Giorgio Fabrizi – Il destino di Ruth, giovane contadina, e Mira, Testimone costretta all’esilio, è destinato a incrociarsi in nome della vendetta e dell’ossessione per la verità.

Costantemente inseguite dagli inquisitori, Ruth e Mira scopriranno che il Colosso è molto più di un monumento divino, ma un indizio sull’origine della progenie dell’umanità”.

