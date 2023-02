Nuovo pronto soccorso in Ciociaria, “Già chiuso tutto come prima della passerella elettorale”

“Una inaugurazione prettamente elettorale, una mera passerella, uno spot con i problemi che restano irrisolti – ha affermato Antonello Iannarilli, candidato al consiglio regionale del Lazio – Infatti il nuovo Pronto Soccorso di Alatri è come prima. In più ha due serrande, la scritta Pronto Soccorso e un ingresso che come si vede dalle foto è sbarrato. Sulla sanità non si scherza e gioca e il candidato del centrosinistra e Pd Alessio D’Amato e la sua candidata Sara Battisti stanno solo facendo campagna elettorale. I problemi della sanità sono altri e ancora irrisolti come le liste d’attesa. Faccio un esempio. Ad una signora a dicembre le è stato diagnosticato un tumore dopo esami fatti a Frosinone e ancora oggi che siamo a febbraio, nonostante la richiesta urgente, non riesce ad essere ricoverata all’ospedale di Sora. Questa è la sanità che abbiamo e di cui il Pd, al di là dei proclami, ha una pesantissima colpa. E questo vale per centinaia di cittadini. Il tema della sanità sarà uno dei punti fermi della nostra azione politica e amministrativa. E di questo mi fa piacere il grande impegno e conoscenza del tema da parte del nostro candidato presidente Rocca. Ma è possibile che per i ricoveri oggi usiamo ancora i fax? Siamo nel 2023 ed è uno scandalo. Subito metteremo mani alle liste d’attesa e posti letto. Il cosiddetto taglio del nastro non ha risolto nulla. Se da una parte ha concluso un lunghissimo periodo dei lavori dall’altro non ha portato novità sul fronte del personale e assistenza ai pazienti. Basta ricordare che il sabato e domenica il servizio non prevede né la presenza del cardiologo né quella del chirurgo. Insomma un pronto soccorso part-time. Ma ai cittadini serve una sanità territoriale sette giorni su sette, serve avere un Pronto Soccorso che non diventi un girone dell’inferno per mancanza di personale che con le esigue forze fa miracoli. L’eredità che lascia D’Amato come assessore alla sanità della giunta Zingaretti è disastrosa e ogni giorno i nostri pronto soccorso della Provincia, si veda Frosinone, Sora, Cassino e Alatri, ne sono una testimonianza con decine di persone in barella lungo i corridoi, in attese infinite e spesso si tratta di anziani. Il poco personale fa i miracoli, turni massacranti di lavoro, ma non basta per rispondere alle richieste dei cittadini che vanno aiutati e non umiliati”.

Redazione Digital