Nuovo ponte in Croazia quasi 3 km, in Sicilia invece si attaccano al traghetto

Nuovo ponte in Croazia. Quasi 3 km di collegamento nei pressi di Sabbioncello in Dalmazia. L’opera unisce due parti della Croazia che erano divise dalla Bosnia in una zona sismica.

Il progetto del ponte di Pelješac è stato finanziato per gran parte dall’Unione europea che ha contribuito con 357 milioni di euro su 420 milioni totali ed è stato appaltato a China Road and Bridge Corporation.

In Italia invece ancora si discute se realizzare o meno il ponte sullo Stretto di Messina, appena 2 km di mare che bloccano lo sviluppo di due regioni del Meridione. Calabria da una parte e Sicilia dall’altra. Ragusa (Dubrovnik) conta circa 40mila abitanti, la Sicilia 5 milioni ed è la prima isola del Mediterraneo. Senza ponte sullo Stretto di Messina l’Italia continuerà a restare divisa, geograficamente ed economicamente. Infatti fino a Salerno in Alta Velocità mentre in Sicilia ancora con il traghetto.

Redazione Digital