Nuovo parco “Lionello Pesoli”, inaugurazione ad Anagni “Tanto verde giochi e lettura”

Inaugurato il parco “Lionelli Pesoli” di viale Regina Margherita nella sua nuova veste. Con gli ultimi lavori effettuati l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Natalia ha riconsegnato alla città un parco moderno, uno spazio verde custodito da videocamere di sorveglianza, con giochi in linea con gli ultimi standard di sicurezza ed anche spazio di socializzazione grazie all’installazione di “book crossing” dedicata a grandi e piccoli.

“Finalmente restituiamo alla città un parco pubblico sito in zona centrale e di grande importanza – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Da tempo il parco “Lionello Pesoli” non era fruibile ma da oggi i bambini e le loro famiglie potranno tornare a godere di un’area verde completamente rimodernata. Con gli ultimi interventi abbiamo rifatto completamente la pavimentazione, installato l’area per il “book crossing”, così da incoraggiare la lettura e la condivisione, giochi moderni, la nuova illuminazione ed un sistema di videosorveglianza per preservare il parco. Le barriere architettoniche sono inoltre state completamente abbattute ed il parco è facilmente raggiungibile per tutti. Il parco “Lionello Pesoli” restituito alla città è la prima opera pubblica che la nostra Amministrazione inaugura quest’anno ed era attesa da tempo. Sono felice di aver riconsegnato agli anagnini questo parco che è frutto del grande lavoro condiviso di tutta la squadra degli amministratori e degli uffici comunali”.

Redazione Anagni