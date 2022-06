Nuovo parco comunale, adulti e bambini bagno di folla a Ferentino

Finalmente si è alzato il sipario sul nuovo parco Molazzete a Ferentino. L’area verde situata in zona Tofe, è stata oggetto di lunghi lavori di rifacimento e di ampliamento ma ieri, con una partecipata cerimonia, è tornata ad essere a disposizione dei cittadini. Presenti il sindaco Pompeo, gli amministratori comunali, le associazioni che hanno partecipato al progetto.

Il parco, nella sua nuova veste, potrà ora ospitare eventi e rappresentazioni all’aperto così da completare, attraverso la valorizzazione del territorio, la sua funzione originaria di punto di aggregazione e partecipazione cittadina. Colmo di soddisfazione, il commento del presidente del consiglio comunale Claudio Pizzotti che, oltre ad essere un amministratore coinvolto nel progetto, è anche un residente della zona.

“Ringrazio il Sindaco, l’amministrazione comunale, l’assessore Virgili il cui contributo è stato prezioso per il completamento dei lavori. Con quest’opera abbiamo reso ancora più sicuro ed accogliente il nostro parco per le famiglie, per i loro bambini. Un punto di ritrovo sicuro anche per i ragazzi grazie al rifacimento dell’area del parcheggio oggi dotata di illuminazione pubblica. Un’opera a cui tenevo particolarmente non solo in quanto residente nella zona ma soprattutto perché secondo me questo parco ha grandi potenzialità che andranno certamente sviluppate. Questo è stato il mio impegno come lo sarà anche per il futuro. Per me oggi non si festeggia la fine dei lavori ma un nuovo inizio, un nuovo punto di partenza da dove ricominciare per rendere questa bellissima area sempre più attrattiva per chiunque voglia visitarla e trascorrere il proprio tempo libero qui a Ferentino”. Nell’occasione è stata deposta una targa in ricordo di “Gigi” Datti storico amministratore della Città di Ferentino, stimato ed apprezzato da tutti i cittadini e dai residenti della zona Tofe.