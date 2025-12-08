Nuovo monaco a Montecassino, Francesco entra in Abbazia

Redazione Digital

L’Abbazia di Montecassino rende noto, con gratitudine al Signore, che Francesco Attademo emetterà la sua Professione Monastica Temporanea. La celebrazione sarà presieduta dal Padre Abate, dom Luca Fallica e concelebrata dall’intera Comunità monastica domenica 7 dicembre alle 10.30, nella Basilica Cattedrale di Montecassino. L’evento rappresenta un momento di particolare gioia e intensità spirituale, inserito nella grande tradizione benedettina che da oltre quindici secoli caratterizza Montecassino. Con la sua scelta, Francesco desidera conformare la propria vita al Vangelo, seguendo l’insegnamento di San Benedetto, il cui esempio continua a essere fonte di ispirazione per quanti, ancora oggi, sentono la chiamata a mettersi alla sequela di Cristo nella vita monastica. La Comunità di Montecassino invita i fedeli a unirsi nella preghiera affinché il Signore sostenga e benedica il cammino vocazionale di Francesco.