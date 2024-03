Nuovo mercato ad Alatri, bar per gli utenti e parco pubblico ecco le immagini

“Partono finalmente i lavori relativi alla nuova area mercatale di Tecchiena – ha affermato Roberto Addesse, assessore lavori pubblici – Questa mattina mi sono recato, insieme ai tecnici, nell’area dove l’impresa aggiudicatrice ha iniziato la cantierizzazione dell’opera predisponendo innanzitutto la recinzione di cantiere. L’area d’intervento occupa una superficie totale di 14.440 mq, attualmente è costituita da un prato incolto, ai cui margini sono presenti edifici residenziali ed una scuola in un contesto semi urbano frammentato.

Il progetto si propone di realizzare un nuovo spazio pubblico, dotato di servizi per la collettività, di spazi verdi, di nuova viabilità e di parcheggi pubblici, con la funzione principale di area mercatale, il mercato si svolgerà una volta a settimana, mentre negli altri giorni il sito potrà essere utilizzato per varie iniziative.

La zona è in lieve pendenza, la scelta progettuale è di seguire l’andamento naturale del terreno.

Via Francia e via Danimarca, attualmente non connesse direttamente, saranno collegate con un asse trasversale che correrà lungo il confine con la scuola e che servirà l’area mercatale.

Verranno realizzati anche alcuni edifici che saranno ad esclusivo servizio dell’area mercatale e comprenderanno anche una caffetteria al servizio degli utenti, mentre il parco pubblico sarà inserito posteriormente all’edificio scolastico. Un’altra opera, che dopo un duro lavoro vede finalmente la luce”.

