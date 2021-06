Inaugurato il cocktail bar “Crema e Cioccolato 2.0”, attività di proprietà dei fratelli Debora ed Emanuel Tarmelli Caruso, ad Anagni in Via Vittorio Emanuele. Il locale va ad aggiungersi al bar “Crema e Cioccolato”, punto di ritrovo tra i piu gettonati per i giovani della città dei papi, e punta ad essere uno dei locali di punta per la qualità dei prodotti.”Crema e Cioccolato 2.0″ si configura come un cocktail bar serale aperto il venerdì, il sabato e la domenica dalle 18:00 alle 01:00.Il locale si trova in una palazzina storica del corso ed ha tutte le potenzialità per confermarsi come uno dei punti chiave della movida cittadina.Presenti all’inaugurazione anche l’Assessore al Commercio Carlo Marino ed il Consigliere comunale subdelegato al Centro Storico Elvio Giovannelli Protani dichiarano: “È stato un piacere essere invitati all’inaugurazione di questo locale che va ad aggiungersi alla lunga fila delle nuove attività o di quelle che si rinnovano nella nostra città e che quindi è una dimostrazione di come i commercianti e gli imprenditori anagnini vogliano ripartire dopo la crisi della pandemia. In particolare che ad Anagni, in pieno centro, apra un locale pensato per i più giovani è un segnale positivo. Il “risveglio” del centro storico sotto il profilo economico è un elemento da tenere a mente anche per le future politiche di sviluppo e sostegno al commercio. Buon lavoro a Ilaria, Manuel ed al loro staff per questa nuova avventura”.

Redazione Anagni